Минфин США утвердил введение предельной стоимости нефтепродуктов из России

Ранее ситуацию с добычей и экспортом нефти в России оценил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, все по-прежнему стабильно, несмотря на западные санкции и потолок цен. Он обратил внимание, что Москва сделала все необходимое для поиска новых логистических цепочек.