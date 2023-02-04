Минфин США утвердил введение предельной стоимости нефтепродуктов из России

Министерство финансов США одобрило решение о введении предельной стоимости российских нефтепродуктов. Соответствующее распоряжение подписала глава ведомства Джанет Йеллен.
Документ опубликован на официальном интернет-портале американского минфина. Мера начнет действовать с 5 февраля. В пояснении указано, что внедренное Соединенными Штатами эмбарго на закупку нефти из РФ останется в силе.
Ранее ситуацию с добычей и экспортом нефти в России оценил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, все по-прежнему стабильно, несмотря на западные санкции и потолок цен. Он обратил внимание, что Москва сделала все необходимое для поиска новых логистических цепочек.