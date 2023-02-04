Мэр Барбашов: украинские войска делают из Снигиревки военную базу с танками

По его информации, украинские боевики нарушают нормы международного гуманитарного права в Снигиревке. ВСУ маскируются под гражданских и размещают свои подразделения в жилых домах. В общей сложности в населенном пункте базируется порядка 20 украинских танков, передает РИА Новости.

