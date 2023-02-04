Мэр Барбашов: украинские войска делают из Снигиревки военную базу с танками

Солдаты украинских вооруженных сил превращают Снигиревку Херсонской области в свою военную базу. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его информации, украинские боевики нарушают нормы международного гуманитарного права в Снигиревке. ВСУ маскируются под гражданских и размещают свои подразделения в жилых домах. В общей сложности в населенном пункте базируется порядка 20 украинских танков, передает РИА Новости.
«Несмотря на то что этот населенный пункт (Снигиревка) находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он все еще представляет из себя военную базу», — заявил Барбашов.
Он добавил, что ему известно, где украинские военные устроили склады боеприпасов. Однако все подходы к таким местам заминированы.