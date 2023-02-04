Посол Антонов: США специально обостряют конфликт на Украине поставкой мощных вооружений

Американская сторона специально обостряет конфликт на Украине путем поставок все более мощных вооружений для ВСУ. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение США предоставить Украине дальнобойные снаряды GLSDB.
По словам Антонова, американцы «не видят границ» в стараниях нанести Москве стратегическое поражение. Посол убежден, что подобными темпами США рискуют дойти до «абсолютного безумства», как, например, предоставление Украине истребителей.
«Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — сказал посол, его комментарий обнародован в соцсетях дипмиссии России.
Накануне США объявили о выделении нового пакета военной помощи на нужды украинской армии, сумма которого достигает 2,2 миллиарда долларов. В транш войдут средства противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты для реактивной артиллерии HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.