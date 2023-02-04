Посол Антонов: США специально обостряют конфликт на Украине поставкой мощных вооружений

Американская сторона специально обостряет конфликт на Украине путем поставок все более мощных вооружений для ВСУ. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение США предоставить Украине дальнобойные снаряды GLSDB.