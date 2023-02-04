Захарова заявила, что Шольц скрывает сведения о терактах на «Северных потоках»

Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о расследованиях взрывов на «Северных потоках» наводят на мысль, что ФРГ есть что скрывать. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она обратила внимание, что позиция ФРГ относительно расследования диверсий является «примечательно двойственной». С одной стороны Берлин демонстрирует «решительную заинтересованность» в данном вопросе. Однако с другой стороны фактические действия немецких властей «вызывают обоснованные вопросы».
«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать», — добавила Захарова.
По словам Шольца, Германия озвучит свои предположения об ответственных за диверсию на «Северных потоках», когда появятся соответствующие доказательства. При этом он отказался спекулировать на данную тему.