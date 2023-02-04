Авианосец «Адмирал Кузнецов» выведут из сухого дока в середине февраля

Авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» покинет сухой док 35-го судоремонтного завода в середине февраля. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
По данным собеседника агентства, тяжелый авианосец выведут из сухого дока 16-17 февраля. Но официальных комментариев от Центра судоремонта «Звездочка» не поступало.
«Адмирал Кузнецов» вошел в модернизированный сухой док в мае прошлого года. В июне стартовали работы по ремонту авианесущего крейсера. В конце декабря инженеры приступили к операции по выводу корабля из дока. Предполагается, что судно поступит на вооружение Военно-морского флота РФ уже в 2023 году.