Авианосец «Адмирал Кузнецов» выведут из сухого дока в середине февраля

«Адмирал Кузнецов» вошел в модернизированный сухой док в мае прошлого года. В июне стартовали работы по ремонту авианесущего крейсера. В конце декабря инженеры приступили к операции по выводу корабля из дока. Предполагается, что судно поступит на вооружение Военно-морского флота РФ уже в 2023 году.