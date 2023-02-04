Польский политолог Холащинский спрогнозировал уничтожение западной техники на Украине

Бронетехника, которую западные страны отправят на Украину, будет полностью уничтожена. Такое мнение в эфире Radio Maryja озвучил польский политолог Кристиан Холащинский.
По его мнению, западное вооружение продержится на Украине недолго. Холащинский подсчитал, что в общей сложности Киев получит около 150-170 боевых машин.
При этом, продолжил эксперт за 342 дня Вооруженные силы Украины уже утратили примерно 550 военной техники разных видов. В связи с этим 170 танков, которые Украина получит от западных стран, «перемолотят».
Ранее власти Германии согласились поставить на нужды ВСУ Leopard 2, а США планируют предоставить Киеву танки Abrams.