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Польский политолог Холащинский спрогнозировал уничтожение западной техники на Украине

Армия
Польский политолог Холащинский спрогнозировал уничтожение западной техники на Украине

Бронетехника, которую западные страны отправят на Украину, будет полностью уничтожена. Такое мнение в эфире Radio Maryja озвучил польский политолог Кристиан Холащинский.

По его мнению, западное вооружение продержится на Украине недолго. Холащинский подсчитал, что в общей сложности Киев получит около 150-170 боевых машин.

При этом, продолжил эксперт за 342 дня Вооруженные силы Украины уже утратили примерно 550 военной техники разных видов. В связи с этим 170 танков, которые Украина получит от западных стран, «перемолотят».

Ранее власти Германии согласились поставить на нужды ВСУ Leopard 2, а США планируют предоставить Киеву танки Abrams.

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