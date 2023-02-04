Украинский пленный рассказал, как стрелял в жителей Мариуполя по приказу командира

Старший лейтенант, командир 56-й бригады морской пехоты Олег Колмачевский приказывал своим подчиненным открывать огонь по мирным жителям Мариуполя. Об этом РИА Новости рассказал попавший в плен украинский военный Владислав Кулык.
Украинский командир отдал приказ расстрелять группу мирных граждан из восьми человек. После атаки «они упали и лежали еще минут 20». Что произошло дальше, пленный боец ВСУ не сообщил.
«Человек заметил движение, доложил — и был приказ стрелять. Открылся огонь с оружия "Калашникова". Я попал в мужчину сорока лет», — рассказал Кулык.
Боец признался, что задавал вопрос о причинах стрельбы. Командир ответил, что якобы под видом гражданских передвигались переодетые военные, поэтому поступил приказ атаковать.