Захарова: очередные санкции Канады напоминают политику Третьего рейха

Накануне МИД Канады сообщил о внесении 38 физлиц и 16 структур России в санкционный список. В реестр попали медиагруппа «Россия сегодня» и деятели культуры, среди которых Дима Билан, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Максим Аверин, Олег Газманов и другие.