Захарова: очередные санкции Канады напоминают политику Третьего рейха

Очередные санкции, утвержденные властями Канады, имеют нечто общее с политикой Третьего рейха. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Оттава занимается подавлением «голоса разума» через «сожжение книг и запрет периодики».
Канадские рестрикции очень напоминают стремления Третьего рейха истребить «негерманский дух», продолжила дипломат.
«Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — отметила Захарова в Telegram.
Накануне МИД Канады сообщил о внесении 38 физлиц и 16 структур России в санкционный список. В реестр попали медиагруппа «Россия сегодня» и деятели культуры, среди которых Дима Билан, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Максим Аверин, Олег Газманов и другие.