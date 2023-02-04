ВСУ обстреляли территорию промышленного завода в Белгородской области

Украинские войска открыли огонь по Борисовскому району Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, удар пришелся по территории гражданского промзавода. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Всех людей успели эвакуировать в безопасные места. После обстрела сформировали оперштаб.
«Все аварийные службы выехали на место», — говорится в сообщении Гладкова.
В среду губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новостроевка в Грайворонском городском округе. В результате атаки никто не пострадал, однако три домовладения получили повреждения.