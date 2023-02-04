CNN: США передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена Малофеева

США впервые передали на нужды Украины конфискованные активы российских граждан. Об этом передает американский телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Меррика Гарланда и украинского генпрокурора Андрея Костина.
Согласно информации журналистов, речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева. Средства лежали на счету бизнесмена в банке Sunflower Bank.
Впервые Малофеев попал под американские санкции в 2014 году. После этого США вновь ввели против него ограничения в апреле 2022 года.