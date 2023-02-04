«Группа семи» и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты

Отмечается, что ценовой потолок вступит в силу с 5 февраля «или вскоре после этой даты». Меры представляют собой исключения для продуктов, погруженных на корабли до 5 февраля. Ценовой лимит в 100 долларов установят для нефтепродуктов, которые торгуются по цене выше сырой нефти, таким как дизельное топливо, бензин. Не выше 45 долларов планируется продавать продукцию, торгующуюся со скидкой по отношению к сырой нефти – к примеру, мазут, говорится в документе.