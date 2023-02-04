«Группа семи» и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты

Страны «Большой семерки» вместе с Австралией согласовали установку двух потолков цен на нефтепродукты из РФ, следует из совместного заявления. Члены коалиции предлагают цену в 100 и 45 долларов за баррель российской продукции.
Отмечается, что ценовой потолок вступит в силу с 5 февраля «или вскоре после этой даты». Меры представляют собой исключения для продуктов, погруженных на корабли до 5 февраля. Ценовой лимит в 100 долларов установят для нефтепродуктов, которые торгуются по цене выше сырой нефти, таким как дизельное топливо, бензин. Не выше 45 долларов планируется продавать продукцию, торгующуюся со скидкой по отношению к сырой нефти – к примеру, мазут, говорится в документе.
В первый день вступил в силу запрет России на поставки нефти с учетом потолка цен. Указ в конце декабря 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин. Действие документа продлится до 1 июля 2022 года, однако глава государства может лично исключать ряд сделок, попадающих под запрет.