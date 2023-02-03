Пережившая блокаду петербурженка пожаловалась на холод в квартире и отсутствие перерасчета за отопление

Пенсионерка из Петербурга Ирина Григорьева, пережившая блокаду, вынуждена терпеть холод в собственной квартире на фоне отсутствующего перерасчета за отопление. Женщина пожаловалась, что администрация Северной столицы уже семь лет игнорирует ее проблемы.
По словам Григорьевой, в ее квартире невозможно находиться без верхней одежды, поскольку батареи практически не работают. Однако, несмотря на это, счета за отопление ей приходят точно по расписанию. Блокадница также не получила перерасчета за прошлый сезон, несмотря на обещания губернатора Александра Беглова, передает Федеральное агентство новостей.
«Беглов говорил, что прошлая зима была очень теплая, большая переплата была сделана и сейчас они обязаны сделать перерасчет. Мол, если вам его не сделали — звоните и требуйте. Ну, как каждый из миллиона человек будет звонить и требовать?», — задалась вопросом Григорьева.
Вдобавок к этому, несколько лет назад пенсионерка была обманута мошенниками. В 2016 году она вложила средства в развитие организации «Семейный капитал», понадеявшись на обещания компании наладить продажу собственной молочной продукции. По словам Григорьевой, после этого злоумышленники испарились с деньгами пайщиков.
Однако добиться справедливости с помощью петербургских властей блокаднице не удалось. Женщина пожаловалась, что ей без конца приходят уведомления о переносе судебного заседания.