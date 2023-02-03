Пережившая блокаду петербурженка пожаловалась на холод в квартире и отсутствие перерасчета за отопление

По словам Григорьевой, в ее квартире невозможно находиться без верхней одежды, поскольку батареи практически не работают. Однако, несмотря на это, счета за отопление ей приходят точно по расписанию. Блокадница также не получила перерасчета за прошлый сезон, несмотря на обещания губернатора Александра Беглова, передает Федеральное агентство новостей.