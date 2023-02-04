«Начинают понимать». Кедми раскрыл обнадеживающие детали секретных переговоров НАТО

Высшее военное командование Соединенных Штатов наконец начало понимать, какой смысл Россия вкладывает в идущую на Украине специальную военную операцию и почему она не может себе позволить проиграть. Это заставляет американцев задуматься о том, стоит ли им самим продолжать противостояние.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.
По его словам, в головах американского военного руководства происходят интересные мыслительные процессы, результатом которых стали закрытые переговоры, проведенные председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли с союзниками по НАТО в Германии. Информация об этих переговорах просочилась в СМИ и заслуживает пристального внимания.
Милли, в частности, объяснил коллегам, насколько важна для России ее спецоперация на Украине, и предостерег от того, чтобы продолжать выступать против державы, которая борется за свое выживание.
«Первое и самое важное, что сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Милли: "Отношение России к спецоперации изменилось. Сегодня РФ воспринимает ее как борьбу за свое существование – этого не было в начале операции". И он делает оперативный вывод: "Если это борьба России за свое существование и независимость, мы должны смотреть на эту операцию совершенно по-другому. Если это так, то вряд ли реально можно заставить РФ уступить территории, которые она освободила"», – рассказал Кедми.
Таким образом, объясняет эксперт, Милли практически открытым текстом признал, что США не в состоянии что-либо противопоставить России на Украине. И теперь перед военным блоком НАТО встает вопрос – нужно ли вообще бороться со страной, которая отстаивает свое право на существование, рискуя ввязаться в мировую войну.
А ведь именно эту мысль президент РФ Владимир Путин пытался донести до военного блока НАТО, и в частности до США, еще в 2021 года. Но там начали его понимать только сейчас, подчеркивает Кедми.
«Они действительно не поняли, или делали вид, когда Путин сказал им: "Давайте перестроим наши отношения, ваше положение угрожает нашей безопасности". Сейчас они понимают, что есть действия, которые произошли и происходят, и которые для России – это вопрос ее существования. И он [Милли] говорит: "Надо начинать с этим считаться, иначе мы скатимся к мировой войне, а это не в наших интересах"», – объясняет происходящее военный эксперт.
Значение перемен, происходящих в сознании американцев на уровне высшего военного командования невозможно переоценить, убежден Яков Кедми. Сказанные в Мюнхене Марком Милли слова намного важнее заявлений любого пропагандиста, политика или сенатора, как Соединенных Штатах, так и в Европе.
А российский президент, добавил эксперт в заключение, своими предложениями по гарантиям безопасности в конце 2021 года, спутал Западу все карты. И начало Россией военной спецоперации на Украине также стало для США и их союзников шоком, ведь Запад привык, что инициатива всегда за ним.