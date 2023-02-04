«Начинают понимать». Кедми раскрыл обнадеживающие детали секретных переговоров НАТО

Высшее военное командование Соединенных Штатов наконец начало понимать, какой смысл Россия вкладывает в идущую на Украине специальную военную операцию и почему она не может себе позволить проиграть. Это заставляет американцев задуматься о том, стоит ли им самим продолжать противостояние.