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«Начинают понимать». Кедми раскрыл обнадеживающие детали секретных переговоров НАТО

Россия и мир
«Начинают понимать». Кедми раскрыл обнадеживающие детали секретных переговоров НАТО

Высшее военное командование Соединенных Штатов наконец начало понимать, какой смысл Россия вкладывает в идущую на Украине специальную военную операцию и почему она не может себе позволить проиграть. Это заставляет американцев задуматься о том, стоит ли им самим продолжать противостояние.

Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, в головах американского военного руководства происходят интересные мыслительные процессы, результатом которых стали закрытые переговоры, проведенные председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли с союзниками по НАТО в Германии. Информация об этих переговорах просочилась в СМИ и заслуживает пристального внимания.

Милли, в частности, объяснил коллегам, насколько важна для России ее спецоперация на Украине, и предостерег от того, чтобы продолжать выступать против державы, которая борется за свое выживание.

«Начинают понимать». Кедми раскрыл обнадеживающие детали секретных переговоров НАТО
«Первое и самое важное, что сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Милли: "Отношение России к спецоперации изменилось. Сегодня РФ воспринимает ее как борьбу за свое существование – этого не было в начале операции". И он делает оперативный вывод: "Если это борьба России за свое существование и независимость, мы должны смотреть на эту операцию совершенно по-другому. Если это так, то вряд ли реально можно заставить РФ уступить территории, которые она освободила"», – рассказал Кедми.

Таким образом, объясняет эксперт, Милли практически открытым текстом признал, что США не в состоянии что-либо противопоставить России на Украине. И теперь перед военным блоком НАТО встает вопрос – нужно ли вообще бороться со страной, которая отстаивает свое право на существование, рискуя ввязаться в мировую войну.

А ведь именно эту мысль президент РФ Владимир Путин пытался донести до военного блока НАТО, и в частности до США, еще в 2021 года. Но там начали его понимать только сейчас, подчеркивает Кедми.

«Начинают понимать». Кедми раскрыл обнадеживающие детали секретных переговоров НАТО
«Они действительно не поняли, или делали вид, когда Путин сказал им: "Давайте перестроим наши отношения, ваше положение угрожает нашей безопасности". Сейчас они понимают, что есть действия, которые произошли и происходят, и которые для России – это вопрос ее существования. И он [Милли] говорит: "Надо начинать с этим считаться, иначе мы скатимся к мировой войне, а это не в наших интересах"», – объясняет происходящее военный эксперт.

Значение перемен, происходящих в сознании американцев на уровне высшего военного командования невозможно переоценить, убежден Яков Кедми. Сказанные в Мюнхене Марком Милли слова намного важнее заявлений любого пропагандиста, политика или сенатора, как Соединенных Штатах, так и в Европе.

А российский президент, добавил эксперт в заключение, своими предложениями по гарантиям безопасности в конце 2021 года, спутал Западу все карты. И начало Россией военной спецоперации на Украине также стало для США и их союзников шоком, ведь Запад привык, что инициатива всегда за ним.

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