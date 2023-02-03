Песков напомнил США о способности России ответить на передачу Украине дальнобойных снарядов

США должны помнить слова президента Владимира Путина о способности России ответить на передачу Украине дальнобойных снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине. В него войдут дальнобойные снаряды GLSDB, которые, по информации ведомства, Киев может использовать на «свое усмотрение».
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — отметил Песков.
Накануне российский лидер напомнил США о последствиях начала «современной войны» с РФ. Он подчеркнул, что Москва свои танки не отправляет к западным границам, однако при необходимости страна сможет ответить.