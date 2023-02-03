Премьер Италии Мелони заявила о подготовке Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский активно готовится к началу переговоров с Россией. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
По ее словам, Зеленский «работает» над соответствующим планом. Мелони выразила уверенность, что помощь Украине является единственным способом заставить мировых лидеров сесть за стол переговоров.
«Он (Зеленский) работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия», — заявила итальянский премьер.
Мелони добавила, что она также договорилась с Зеленским о поездке в Киев. Точной даты министр не назвала, однако она отметила, что ее визит на Украину состоится до годовщины начала специальной военной операции.