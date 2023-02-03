«Вы все финансировали». Как США выступали против СССР во Второй мировой, помогая Гитлеру

Соединенные Штаты поставляли гитлеровской Германии военную технику аккурат перед началом Второй мировой войны, а на нужды НСДАП выделили один миллион долларов – по сегодняшнему курсу это 10 миллиардов долларов. При этом англичане «пожертвовали» германским нацистам один миллиард фунтов стерлингов (около 20 миллиардов на сегодняшний день).