История с финансированием националистического режима на Украине повторяется – Запад «снова вскормил и вооружил нацистов», пойдя всей своей мощью против России. О несправедливо забытых исторических фактах напомнила журналистка Наталья Радулова.
Соединенные Штаты поставляли гитлеровской Германии военную технику аккурат перед началом Второй мировой войны, а на нужды НСДАП выделили один миллион долларов – по сегодняшнему курсу это 10 миллиардов долларов. При этом англичане «пожертвовали» германским нацистам один миллиард фунтов стерлингов (около 20 миллиардов на сегодняшний день).
Военные самолеты Германии, бомбившие СССР, летали на американских двигателях и американском топливе, а знаменитая компания из США Ford производила грузовики и автомобили для вермахта. Американская General Motors поставляла силовые агрегаторы для бомбардировщиков и моторы для первого реактивного истребителя люфтваффе Messerschmitt-262.
Нефтяная корпорация Exxon обеспечивала гитлеровские войска бензином и смазочными материалами, SKF производила шарикоподшипники, а предприятия Рокфеллера поставляли Гитлеру запчасти, каучук (дефицитный товар), вольфрам и сульфат аммония – предположительно, для взрывчатки.
Когда на Нюрнбергском процессе судили министра экономики нацистской Германии и президента «Рейхсбанка» Ялмара Шахта, он предложил посадить на скамью подсудимых американских промышленников и политиков.
«Знаете, вообще надо судить вас, а не нас. Это же вы все финансировали», – цитирует слова Шахта Радулова.
Исходя из этого, СССР истекал кровью в войне не только против нацистской Германии, но и «коллективного Запада»: на гитлеровцев работали заводы Европы и США.
«"Цивилизованный мир" тогда не сомневался в превосходстве "нацистской идеи" над "варварами с Востока". <…> Так что сегодня – все то же самое. И конец всего этого будет тот же самый», – подчеркивает Радулова в Telegram.
Уже в 1942 году, в ходе битвы под Сталинградом, американские аналитики подготовили «Стратегическую политику Объединенных Наций и Соединенных Штатов после разгрома России». В другом документе от 1942 года рассматривался вариант альянса нацистской Германии с США: эксперты рекомендовали «проработать информационные меры по подготовке общественности к этому».
«Мы не дали сбыться этим американским прогнозам. И в 1944-м, вскочив в последний вагон, американцы сподобились открыть в Европе второй фронт, чтобы оказаться в числе победителей и поучаствовать в переделе территорий», – отмечает журналистка.
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