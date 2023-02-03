Кнутов рассказал, почему американцы до сих пор не сбили китайский разведывательный зонд

Соединенные Штаты не предпринимают попыток сбить китайский разведывательный зонд, так как, возможно, не обладают необходимыми для этого техническими средствами. И не хотят опозорится, продемонстрировав это публично.
Такое предположение в разговоре с телеканалом «Звезда» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО РФ Юрий Кнутов.
Рассуждая о том, какие разведывательные данные может получить разведка Китая через, пролетающий над американской территорией зонд и почему США его не сбивают, эксперт отметил, что сбить этот воздушный шар не сложно при наличии необходимых технических средств.
А тот факт, что американские военные этого не делают, говорит о том, что у них с этим есть определенные проблемы.
Китайский воздушный шар, объяснил Кнутов, движется на большой скорости и имеет радиопрозрачную оболочку. Это не позволяет американским зенитным ракетным комплексам Patriot его засечь. По этой же причине зонд не видно и в прицелы истребителей ВВС США, которые могли бы сбить его с более низких высот. А боевых самолетов, летающих на достаточно большой высоте, у Соединенных Штатов, возможно просто нет.
Поэтому американцам приходится делать вид, что они просто не хотят избавиться от иностранного разведывательного зонда в своем воздушном пространстве. Хотя тот может раскрыть важную военную информацию.
«С такой высоты можно записать радиокартину о большом количестве военных объектов на территории США. Если там стоит оптика мощная, она также позволяет – ну, естественно, в хорошую погоду, хотя есть сейчас оптические средства, которые позволяют видеть через облака – вести фотографирование этих объектов», – считает военный эксперт.
И, по его словам, подобная ситуация с полетами китайских аэростатов над территорией США может продолжаться некоторое время, пока американцы не найдут способ, как с этим бороться. А на это может уйти несколько месяцев.