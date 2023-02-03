Кнутов рассказал, почему американцы до сих пор не сбили китайский разведывательный зонд

Китайский воздушный шар, объяснил Кнутов, движется на большой скорости и имеет радиопрозрачную оболочку. Это не позволяет американским зенитным ракетным комплексам Patriot его засечь. По этой же причине зонд не видно и в прицелы истребителей ВВС США, которые могли бы сбить его с более низких высот. А боевых самолетов, летающих на достаточно большой высоте, у Соединенных Штатов, возможно просто нет.