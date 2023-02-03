Задержанный в Латвии журналист Касем находится в критическом состоянии

В результате у журналиста развилась аллергия. К тому же у него усугубились хронические заболевания, в том числе подагра. По словам правозащитника, у Марата Касема отказывают пальцы ног. Юрист намерен добиться медицинского освидетельствования журналиста. При этом сам Марат Касем испытывает трудности, чтобы связаться с адвокатом. Хотя у него есть право делать это в любое время суток.