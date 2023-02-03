Глава Евросовета Мишель призвал страны ЕС поддержать реформы на Украине

Проведение реформ на Украине в «интересах стран ЕС». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель признал, что Киеву предстоит пройти большой путь для присоединения к ЕС. При этом некоторые реформы на Украине уже запущены. Мишель призвал страны коалиции поддержать эти изменения.
«За несколько месяцев после предоставления статуса кандидата, уже были проведены реформы по усилению верховенства права и борьбе с коррупцией. Естественно, еще предстоит проделать путь, но давайте будем рядом с украинцами для поддержки их искреннего желания вступить в Европейский союз», — говорится в комментарии Мишеля.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В июне Брюссель предоставил стране статус кандидата на вступление в коалицию.