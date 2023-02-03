Проукраинские активисты вынудили отменить показ «Чебурашки» в Люксембурге

Кинотеатры Люксембурга отменили показ российского фильма «Чебурашка» из-за митинга проукраинских активистов. Об этом сообщает журналист Дмитрий Никотин.
После того, как один из местных кинотеатров согласился провести частный показ для русскоязычных детей, перед входом в здание собрались сторонники киевского режима, призывающие «не поддерживать русскую культуру»: премьеру сразу отменили.
Тогда о показе фильма договорились с другим кинотеатром, но позже и это мероприятие было отменено по аналогичной причине – проукраинские активисты выступили против. На транспарантах митингующих изображался персонаж Чебурашки, облаченный в военную форму.
«Призывают не смотреть российские фильмы, балет, не читать русские книги и не слушать музыку, так как это все спонсирует ВПК РФ. Вот как оказывается!», – сообщил Никотин в Telegram.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что стремление современной Украины запретить все русское, вплоть до Чебурашки и других героев детских сказок, показывает разницу между двумя постсоветскими странами. Подробнее – в нашей статье.