Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться вперед в направлении Бахмута. Об этом написало издание «Народные Новости».
Согласно полученной информации, «музыканты» продолжают штурм украинских укреплений на севере от Соледара. Сейчас ведутся бои с трех направлений. Бойцам уже удалось взять под контроль поселки Сакко, Ванцетти и Николаевку. При этом наступление продолжается.
Положение украинских войск в Бахмуте ухудшается. ЧВК «Вагнер» наносят противнику тяжелейшие потери, над городом нависает призрак блокады. Итоги наступления демонстрируют, что «музыканты» превосходят ВСУ и иностранных наемников.
Окружение и дальнейшее освобождение Бахмета отразится на всем фронте. Именно этот населенный пункт является связующим. ВСУ столкнутся с серьезными потерями после утраты контроля над Бахмутом.