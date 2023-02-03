Наступление ЧВК «Вагнер» в сторону Бахмута обернулось тяжелыми потерями для ВСУ

Согласно полученной информации, «музыканты» продолжают штурм украинских укреплений на севере от Соледара. Сейчас ведутся бои с трех направлений. Бойцам уже удалось взять под контроль поселки Сакко, Ванцетти и Николаевку. При этом наступление продолжается.