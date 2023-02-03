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Правительство ФРГ отреагировало на сообщения о предложении США передать украинские земли РФ

Политика
Правительство ФРГ отреагировало на сообщения о предложении США передать украинские земли РФ

Кабинет министров Германии не осведомлен о предложении США передать России 20% украинских земель. Такое заявление сделал представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Речь идет об американском плане по урегулированию украинского кризиса. По словам Хебештрайта, в кабмине ФРГ ничего не знали о посвященных этой теме сообщениях в СМИ.

Ранее на эту тему высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, информация об идее Вашингтона насчет лишения Украины 20% территорий является «уткой». В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США эти сведения назвали «абсолютно ложными».

#Украина #германия #США