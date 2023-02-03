Джаралла: глава ЦРУ Бернс подал Зеленскому очень серьезный знак

Власти Украины не согласились на предложение главы ЦРУ Уильяма Бернса отдать России примерно 20% территории страны в обмен на подписание мирных договоренностей, так как отлично понимают, что в этом случае сами они могли оказаться на политической помойке.
Такое мнение в разговоре с изданием «Журналистская правда» высказал политолог Владимир Джаралла, комментируя сообщение швейцарской немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitungсо о сделке, которую руководитель Центрального разведуправления США Уильям Бернс во время своего недавнего визита в Киев предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Но, отмечает издание, ссылаясь на неназванные высокопоставленные источники, Владимир Зеленский отказался от предложения Бернса.
Как заявил, рассуждая о причинах отказа от сделки, Владимир Джаралла, Зеленский не согласился заключать мир на условиях передачи России 20% украинских территорий, так как речь фактически шла бы о капитуляции Киева.
Если бы режим Зеленского признал за Россией все освобожденные ранее в ходе спецоперации территории, для него это стало бы равносильно политическому смертному приговору, считает политолог
«Другое дело, что Уильм Бернс в очередной раз показал себя одним из самых здравомыслящих политиков среди нынешней администрации [США], – отмечает Джаралла. – Так как это единственный реалистичный путь для них – остановить конфликт, и взять паузу хотя бы на некоторое время».
Украинской стороне такая мысль даже не пришла в голову. И это весьма показательный факт, подчеркивает эксперт.
Ведь, если бы киевские политики приняли подобное решение, то все они, включая и президента Зеленского с его администрацией, превратились бы в политические трупы и их можно было бы отправлять на политическую помойку. А они этого не хотят.
Но американцы мыслят иначе. Для них нет ничего немыслимого в том, чтобы вместо Зеленского во главе Украины оказался кто-то другой, новый политик, который по-прежнему во всем подчинялся бы Вашингтону.
И в этом случае маневр с заключением мира в обмен на пятую часть территорий позволил бы сделать паузу и набраться сил перед тем, как попытаться повторить все заново.
«Здесь произошло противоречие двух точек зрения. Интересно будет смотреть, как американская сторона будет продавливать свою линию. Способы у них иногда бывают очень изощренные. А то, что это передал именно директор ЦРУ, тоже надо рассматривать, как сигнал и очень серьезный знак», – подчеркнул Владимир Джаралла в заключение.
Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Джорджтаунском университете, заявил, что ближайшие полгода украинского конфликта станут «критическими».
Россия, предупредил Бернс, рассчитывает на «политическую усталость» Запада и поэтому едва ли ее удастся склонить к серьезным переговорам.