«Вы проявите трусость»: Пригожин посоветовал Зеленскому бороться в Бахмуте до конца

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует выводить войска из Бахмута (Артемовска). Так считает российский предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен отреагировал на недавнее выступление главы государства на пресс-конференции по результатам саммита Евросоюз — Украина в Киеве. На мероприятии Зеленский заверил, что ВСУ не сдадут Бахмут. В ответ бизнесмен предупредил украинского лидера о возможных последствиях иного развития событий.
«Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — призвал Пригожин, комментарий которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель опроверг информацию об оперативном окружении Бахмута. По словам Пригожина, в случае полноценного взятия города под контроль российских бойцов соответствующую информацию сразу же опубликуют.