«Вы проявите трусость»: Пригожин посоветовал Зеленскому бороться в Бахмуте до конца

Бизнесмен отреагировал на недавнее выступление главы государства на пресс-конференции по результатам саммита Евросоюз — Украина в Киеве. На мероприятии Зеленский заверил, что ВСУ не сдадут Бахмут. В ответ бизнесмен предупредил украинского лидера о возможных последствиях иного развития событий.