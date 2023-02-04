В КПРФ изучат инициативу Пригожина о запрете чиновникам отдыхать за границей

Предложение бизнесмена Евгения Пригожина на законодательном уровне запретить депутатам Госдумы и чиновникам выезжать на заграничные курорты и демонстрировать аморальное поведение во время спецоперации России на Украине пообещали изучить в думской фракции КПРФ.
Заместитель секретаря ЦК КПРФ и депутат ГД Юрий Афонин уже заявил, что намерен подробнее ознакомиться с инициативой основателя ЧВК «Вагнер».
«Я в подробности не входил. Давайте я изучу. У кого-нибудь из [моих] коллег уточните [их мнение по этому вопросу]», – заявил Афонин в беседе с корреспондентом «ПС».
Пригожин объяснил, что выезд российских чиновников и депутатов за пределы России в недружественные страны и демонстрация ими аморального поведения, трат и злоупотребления предметами роскоши «деморализует и раскалывает российское общество».
«Чиновники, как служители народа, должны быть примером для граждан и нести ответственность за свои поступки перед обществом. <…> Моя инициатива нашла колоссальную поддержку в социальных медиа», – подчеркнул бизнесмен.
В популярных Telegram-каналах более 10 тысяч человек проголосовали «за» предложение. Идею поддержали некоторые депутаты Госдумы, предложив расширить потенциальный законопроект и ограничить зарубежный отдых не только парламентариям, но главам регионов и госкорпораций.
Скандальные инциденты, связанные с курортными «выходками» депутатов, вынудили Госдуму создать специальную комиссию, которой парламентарии обязаны докладывать обо всех своих поездках за рубеж. Так, депутат из граничащего с Украиной Курска — Максим Васильев — хвастался приготовлением коктейлей в Мексике на новогодних праздниках, а вологодский депутат Денис Долженко опубликовал фотографию из своего отпуска в ОАЭ, за что лишился партийного билета «Единой России».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутаты не должны «греть булки» за рубежом во время спецоперации, назвав праздный образ жизни «верхом цинизма и бесчеловечности». Он упрекнул провинившихся парламентариев в отсутствии Родины, флага, чести, достоинства и «мозгов». Подробнее о выходках народных избранников – в нашей статье.