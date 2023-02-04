В КПРФ изучат инициативу Пригожина о запрете чиновникам отдыхать за границей

Скандальные инциденты, связанные с курортными «выходками» депутатов, вынудили Госдуму создать специальную комиссию, которой парламентарии обязаны докладывать обо всех своих поездках за рубеж. Так, депутат из граничащего с Украиной Курска — Максим Васильев — хвастался приготовлением коктейлей в Мексике на новогодних праздниках, а вологодский депутат Денис Долженко опубликовал фотографию из своего отпуска в ОАЭ, за что лишился партийного билета «Единой России».