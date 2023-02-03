ЦДРА и Императорский Монетный Двор запускают викторину ко Дню защитника Отечества

Военно-историческая викторина, посвященная личности легендарного советского полководца, Маршала Победы Георгия Жукова, пройдет в России в преддверии Дня защитника Отечества.
Организаторами мероприятия выступают Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе, совместно с Императорским Монетным Двором, Российским информационным агентством «Ветеранские вести». Вопросы будут публиковать в группе ЦДРА «ВКонтакте» в период с 13 по 22 февраля.
«Первый участник, правильно ответивший на вопрос викторины, получает один балл. Победителем викторины станет тот, кто по итогам наберёт большее количество баллов», — говорится на сайте «Ветеранских вестей».
Победитель викторины получит главный приз — медаль «Г.К. Жуков» из коллекции Императорского Монетного Двора «Великие Россияне». Активные участники также будут награждены памятными подарками от Императорского Монетного Двора.