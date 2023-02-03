ЦДРА и Императорский Монетный Двор запускают викторину ко Дню защитника Отечества

Организаторами мероприятия выступают Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе, совместно с Императорским Монетным Двором, Российским информационным агентством «Ветеранские вести». Вопросы будут публиковать в группе ЦДРА «ВКонтакте» в период с 13 по 22 февраля.