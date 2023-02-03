Bloomberg: Лондон не получил экономического преимущества после Brexit

Великобритания еще не получила экономического преимущества от выхода из Европейского союза. Такое заявление сделал главный экономист Банка Англии Хью Пилл.
По его словам, еще слишком рано говорить о видимом влиянии Brexit, поскольку прошло недостаточно много времени. Однако он подчеркнул, что данный процесс не нанес серьезного удара по британской торговле и рабочей силе.
Стоит отметить, что в своих последних прогнозах Банк Англии дал экономике Великобритании «мрачную оценку» из-за явного снижения оборотов. Он пересмотрел свой прогноз относительно потенциального роста.
Согласно мнению аналитиков, к 2025 году британская экономика сможет расти только на 0,7% в год, что является резким замедлением по сравнению с 1,7% в 2010-х годах. Эксперты считают, что основной причиной кризиса стало серьезное геополитическое противостояние между Западом и Россией, которое затронуло экономики всего мира.
Ранее стало известно, что жители Великобритании вышли на забастовку в Лондоне на фоне принятия нового законопроекта о минимальном уровне работы. Участие в акции приняли сотни тысяч человек, что делает ее крупнейшей за последнее десятилетие.