Согласно мнению аналитиков, к 2025 году британская экономика сможет расти только на 0,7% в год, что является резким замедлением по сравнению с 1,7% в 2010-х годах. Эксперты считают, что основной причиной кризиса стало серьезное геополитическое противостояние между Западом и Россией, которое затронуло экономики всего мира.