Глава Еврокомиссии анонсировала санкции против России на сумму 10 млрд евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о десятом пакете санкций против России.
Ограничения должны будут вступить в силу в годовщину начал специальной военной операции на Украине, 24 февраля 2023 года.
Речь об ограничениях объемом в 10 млрд евро, объяснила политик во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина, который состоялся в Киеве. По ее мнению, это будет очередной масштабный пакет рестрикций.
Сообщается, что Польша и Эстония настаивают на том, чтобы новый пакет включал в себя ограничения ядерного сектора Российской Федерации. При этом дипломаты обеих стран признают, что по поводу санкций в ЕС становится все сложнее добиться единогласия.