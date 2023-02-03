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Глава Еврокомиссии анонсировала санкции против России на сумму 10 млрд евро

Экономика
Глава Еврокомиссии анонсировала санкции против России на сумму 10 млрд евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о десятом пакете санкций против России.

Ограничения должны будут вступить в силу в годовщину начал специальной военной операции на Украине, 24 февраля 2023 года.

Речь об ограничениях объемом в 10 млрд евро, объяснила политик во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина, который состоялся в Киеве. По ее мнению, это будет очередной масштабный пакет рестрикций.

Сообщается, что Польша и Эстония настаивают на том, чтобы новый пакет включал в себя ограничения ядерного сектора Российской Федерации. При этом дипломаты обеих стран признают, что по поводу санкций в ЕС становится все сложнее добиться единогласия.

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