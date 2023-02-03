Экс-посол Франции в ООН Аро сообщил о планах Запада предотвратить поражение Киева в СВО

Запад зашел слишком далеко в ситуации с Украиной. Такое заявление сделал экс-посол Франции в ООН и США Жерар Аро.
Дипломат сообщил о планах Запада предотвратить поражение Киева в СВО. В противном случае зарубежные страны потеряют международный статус, утверждает Аро.
«Запад встал на сторону Украины и сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру», — рассказал экс-посол Франции журналистам.
Жерар Аро отметил, что украинский конфликт перейдет в фазу ожесточенных действий. Тем не менее бывший посол надеется на переговоры весной 2023 года. Официальной информации по этому поводу стороны пока не предоставили.