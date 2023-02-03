НОК Украины намерен обсудить бойкот парижской Олимпиады

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал НОК страны обсудить бойкот 33-й летней Олимпиады, которая пройдет в Париже. Об этом информирует ТАСС. Он отметил, что вопрос бойкота ОИ-2024 будет обсуждаться, если это решение поддержит генассамблея НОК Украины и спортсмены. Возможный отказ от участия в Олимпиаде связан с тем, что к ней могут допустить россиян и белорусов.