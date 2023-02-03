Автор Advance объяснил, почему Израиль не намерен оказывать полную поддержку Украины

Роша отметил, что Тель-Авив шокировало поведение Зеленского, который постоянно пытается оказать давление на другие страны. Кроме того, на ситуацию повлияли связи главы государства с экстремистскими группами. Именно по этой причине Израиль не собирается оказывать Киеву полную поддержку.