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Автор Advance объяснил, почему Израиль не намерен оказывать полную поддержку Украины

Политика
Автор Advance объяснил, почему Израиль не намерен оказывать полную поддержку Украины

Израиль не решается на полную поддержку Украины из-за связей президента Владимира Зеленского с экстремистскими группами. Такое мнение выразил обозреватель Антун Роша.

Автор в статье для хорватского издания Advance отметил, что отношения между Украиной и Израилем плохие. По его словам, Киев ожидал получить помощь со стороны Тель-Авива. Однако Израиль придерживается другой позиции.

Роша отметил, что Тель-Авив шокировало поведение Зеленского, который постоянно пытается оказать давление на другие страны. Кроме того, на ситуацию повлияли связи главы государства с экстремистскими группами. Именно по этой причине Израиль не собирается оказывать Киеву полную поддержку.

Ранее стало известно, что политолог Яков Кедми высказался об отношениях между Израилем и Украиной. По его словам, Тель-Авив не будет помогать Киеву на фоне спецоперации России.

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