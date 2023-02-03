Автор Advance объяснил, почему Израиль не намерен оказывать полную поддержку Украины

Израиль не решается на полную поддержку Украины из-за связей президента Владимира Зеленского с экстремистскими группами. Такое мнение выразил обозреватель Антун Роша.
Автор в статье для хорватского издания Advance отметил, что отношения между Украиной и Израилем плохие. По его словам, Киев ожидал получить помощь со стороны Тель-Авива. Однако Израиль придерживается другой позиции.
Роша отметил, что Тель-Авив шокировало поведение Зеленского, который постоянно пытается оказать давление на другие страны. Кроме того, на ситуацию повлияли связи главы государства с экстремистскими группами. Именно по этой причине Израиль не собирается оказывать Киеву полную поддержку.
Ранее стало известно, что политолог Яков Кедми высказался об отношениях между Израилем и Украиной. По его словам, Тель-Авив не будет помогать Киеву на фоне спецоперации России.