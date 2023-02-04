Депутат Ющенко оценил инициативу о запрете зарубежного туризма для чиновников

Российские парламентарии осознают все возможные издержки при отдыхе за границей и поддерживают идею запрета его на время проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) в интервью изданию «Политика Сегодня».
«У нас достаточно высокий уровень сознательности, чтобы понимать, о чем идет речь. Конечно же, никто из депутатов за рубеж не едет отдыхать», — пояснил он.
Народный избранник отметил, что парламентарии серьезно относятся к репутации Государственной думы и уже приняли ряд юридических ограничений, которые запрещают без уведомления посещать зарубежные страны.
«У нас в Госдуме принят регламент уведомления или согласования по тем или иным [поездкам], даже по командировкам. Это было сделано недавно. Это позиция и [председателя Вячеслава] Володина, и руководителей фракций», — резюмировал Ющенко.
Однако, несмотря на это, как минимум двух скандалов с участием чиновников и парламентариев избежать не удалось.
Так, член Заксобрания Вологодской области от «Единой России» Денис Долженко был вынужден сложить полномочия после того, как опубликовал фотографии из отпуска в Дубае. Похожая участь постигла и зампредседателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Курской областной думы Максима Васильева. Его поездка в Мексику оказалась для него заключительной в карьере. В итоге он отправился в зону проведения СВО.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об инициативе законодательно ограничить чиновников и народных избранников в поездах за границу. По его словам, демонстрация неосторожного, а тем более аморального поведения со стороны служителей народа лишь «раскалывает российское общество».