Депутат Ющенко оценил инициативу о запрете зарубежного туризма для чиновников

Так, член Заксобрания Вологодской области от «Единой России» Денис Долженко был вынужден сложить полномочия после того, как опубликовал фотографии из отпуска в Дубае. Похожая участь постигла и зампредседателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Курской областной думы Максима Васильева. Его поездка в Мексику оказалась для него заключительной в карьере. В итоге он отправился в зону проведения СВО.