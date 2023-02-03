«Не позорьте свое издание»: Пригожин о низком уровне осведомленности журналиста Politico

Бизнесмен Евгений Пригожин порекомендовал представителям американского издания Politico проконсультироваться с грамотными специалистами, прежде чем нести чушь.
Представитель Politico поинтересовался у Пригожина, каким будет его наследие и как ситуация вокруг Украины повлияла на его бизнес-интересы. Также журналист спросил у предпринимателя, позволит ли взятие соляных шахт в Бахмуте компенсировать его расходы на СВО и какая доля прибыли от африканских шахт идет на финансирование ЧВК «Вагнер».
Пригожин в свою очередь назвал эти вопросы глупыми, непрофессиональными и оскорбительными. Он также усомнился, что бахмутские соляные шахты будут вскоре работать, а деньги, которые даже в теории способны принести вышеперечисленные бизнесы, окупят стоимость боевых действий.
«Когда уровень вашей осведомленности позволит, я с вами подискутирую. А пока ваши вопросы можно назвать не более чем "киданием говна на вентилятор". Не позорьте себя и свое издание», — передает пресс-служба компании «Конкорд» комментарий Пригожина.
Ранее Пригожин предложил представителям США и Великобритании попросить у него лично прощения после выпуска статьи со сравнением его личности с Григорием Распутиным.