«Не позорьте свое издание»: Пригожин о низком уровне осведомленности журналиста Politico

Представитель Politico поинтересовался у Пригожина, каким будет его наследие и как ситуация вокруг Украины повлияла на его бизнес-интересы. Также журналист спросил у предпринимателя, позволит ли взятие соляных шахт в Бахмуте компенсировать его расходы на СВО и какая доля прибыли от африканских шахт идет на финансирование ЧВК «Вагнер».