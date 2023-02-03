«Наличие некого хитрого плана». Хазин намекнул, почему прибалты скупают российский газ

Тот факт, что страны Балтии, несмотря на собственные санкции и контремеры Москвы, продолжают покупать российский газ, да еще и рекордно нарастили объемы импорта, указывает либо на тонкий расчет, либо на предательство национальных интересов.
Такое мнение в беседе с литовским журналистом высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Латвии, Литве и Эстонии непонятно каким образом удалось в 2022 году рекордно увеличить объемы закупок российского газа, несмотря на введенный коллективным Западом запрет на поставки российских энергоносителей, и на ответные меры Москвы, которая перевела оплату за топливо для недружественных стран на рубли.
По данным западного информагентства, обе стороны гибридного конфликта умудряются каким-то образом обходить запреты друг друга.
Власти прибалтийских государств обманывают своих американских хозяев ради спасения истощенной экономики. А российские поставщики со своей стороны закрывают глаза на воинственную риторику прибалтов.
Причем не ясно, кто именно нарушает правило о расчетах за газ в рублях – то ли прибалты, согласились тайком вести дела за российскую валюту, то ли российские бизнесмены согласились принимать оплату за голубое топливо в валюте недружественных стран. Но очевидно, что как минимум одна из сторон ломает схему противостояния, предавая внешнеполитические устои.
Рассуждая над этой прибалтийской загадкой, Михаил Хазин отметил, что в деле может быть замешан тонкий расчет. Например, Россия могла намеренно пойти навстречу странам Балтии и не дать им погрузиться в полную разруху, рассчитывая в будущем включить их в свою валютную зону.
И в самой Прибалтике, добавил политолог в последнее время появилось осознание грозящей региону опасности и того, что именно протекторат РФ может оказаться единственным шансом спастись.
«Обращаю ваше внимание, в Прибалтике есть силы, раньше были отдельные люди, а сейчас, я так понимаю, начали появляться силы, которые тоже почувствовали, куда ветер дует. И они уже поняли, что, если США сливают ЕС как экономическую силу, а Лондон стремится ликвидировать ЕС как силу политическую, у них осталось всего два варианта. Можно просто сбежать, как это было в 40-м году прошлого века, либо остаться в рамках прихода России, то есть возвращения под протекторат РФ в новой валютной зоне», – объясняет Хазин.
Второй вариант этим прибалтийским силам нравится больше. А Москва поощряет такой ход мыслей, чтобы не дать Прибалтике окончательно упасть в экономическую пропасть, так как там понимают, что рано или поздно ее все равно придется реанимировать.
Но в этой истории, помимо тонкого расчета, подчеркивает Хазин, возможно присутствует и элемент предательства со стороны так пока и не изгнанных из российской элиты либералов.
Предательство со стороны Прибалтики не такое явное, потому что Соединенные Штаты скорее всего не интересуются ее будущим и закрывают глаза на проделки, вроде покупки газа за рубли. Единственное, чего американцам все же не хотелось бы – это хаоса и слишком глубокого кризиса в данном регионе, так как в этом случае его переход под политический и финансовый «зонтик» РФ наступит быстрее, добавил эксперт.