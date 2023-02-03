«Наличие некого хитрого плана». Хазин намекнул, почему прибалты скупают российский газ

Предательство со стороны Прибалтики не такое явное, потому что Соединенные Штаты скорее всего не интересуются ее будущим и закрывают глаза на проделки, вроде покупки газа за рубли. Единственное, чего американцам все же не хотелось бы – это хаоса и слишком глубокого кризиса в данном регионе, так как в этом случае его переход под политический и финансовый «зонтик» РФ наступит быстрее, добавил эксперт.