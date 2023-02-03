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«Наличие некого хитрого плана». Хазин намекнул, почему прибалты скупают российский газ

Россия и мир
«Наличие некого хитрого плана». Хазин намекнул, почему прибалты скупают российский газ

Тот факт, что страны Балтии, несмотря на собственные санкции и контремеры Москвы, продолжают покупать российский газ, да еще и рекордно нарастили объемы импорта, указывает либо на тонкий расчет, либо на предательство национальных интересов.

Такое мнение в беседе с литовским журналистом высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Латвии, Литве и Эстонии непонятно каким образом удалось в 2022 году рекордно увеличить объемы закупок российского газа, несмотря на введенный коллективным Западом запрет на поставки российских энергоносителей, и на ответные меры Москвы, которая перевела оплату за топливо для недружественных стран на рубли.

По данным западного информагентства, обе стороны гибридного конфликта умудряются каким-то образом обходить запреты друг друга.

Власти прибалтийских государств обманывают своих американских хозяев ради спасения истощенной экономики. А российские поставщики со своей стороны закрывают глаза на воинственную риторику прибалтов.

Причем не ясно, кто именно нарушает правило о расчетах за газ в рублях – то ли прибалты, согласились тайком вести дела за российскую валюту, то ли российские бизнесмены согласились принимать оплату за голубое топливо в валюте недружественных стран. Но очевидно, что как минимум одна из сторон ломает схему противостояния, предавая внешнеполитические устои.

«Наличие некого хитрого плана». Хазин намекнул, почему прибалты скупают российский газ

Рассуждая над этой прибалтийской загадкой, Михаил Хазин отметил, что в деле может быть замешан тонкий расчет. Например, Россия могла намеренно пойти навстречу странам Балтии и не дать им погрузиться в полную разруху, рассчитывая в будущем включить их в свою валютную зону.

И в самой Прибалтике, добавил политолог в последнее время появилось осознание грозящей региону опасности и того, что именно протекторат РФ может оказаться единственным шансом спастись.

«Обращаю ваше внимание, в Прибалтике есть силы, раньше были отдельные люди, а сейчас, я так понимаю, начали появляться силы, которые тоже почувствовали, куда ветер дует. И они уже поняли, что, если США сливают ЕС как экономическую силу, а Лондон стремится ликвидировать ЕС как силу политическую, у них осталось всего два варианта. Можно просто сбежать, как это было в 40-м году прошлого века, либо остаться в рамках прихода России, то есть возвращения под протекторат РФ в новой валютной зоне», – объясняет Хазин.
«Наличие некого хитрого плана». Хазин намекнул, почему прибалты скупают российский газ

Второй вариант этим прибалтийским силам нравится больше. А Москва поощряет такой ход мыслей, чтобы не дать Прибалтике окончательно упасть в экономическую пропасть, так как там понимают, что рано или поздно ее все равно придется реанимировать.

Но в этой истории, помимо тонкого расчета, подчеркивает Хазин, возможно присутствует и элемент предательства со стороны так пока и не изгнанных из российской элиты либералов.

Предательство со стороны Прибалтики не такое явное, потому что Соединенные Штаты скорее всего не интересуются ее будущим и закрывают глаза на проделки, вроде покупки газа за рубли. Единственное, чего американцам все же не хотелось бы – это хаоса и слишком глубокого кризиса в данном регионе, так как в этом случае его переход под политический и финансовый «зонтик» РФ наступит быстрее, добавил эксперт.

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