Депутат Тумусов поддержал идею о запрете чиновникам выезжать за рубеж во время СВО

Идея основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о законодательном запрете для чиновников и депутатов проводить отпуск за границей во время проведения СВО является актуальной и своевременной. Такое заявление сделал депутат Госдумы Федот Тумусов в интервью изданию «Политика Сегодня».
Ранее Пригожин призвал госслужащих и народных избранников оставаться примером ответственности и напомнил, что аморальное поведение отдельных индивидов «деморализует и раскалывает российское общество».
«Я, как депутат Государственной думы, могу сказать, что это нормальная идея. Идет специальная военная операция. Когда наши ребята там воюют за Родину, рискуют жизнью, умирают, никто не должен как сыр в масле кататься», — обозначил свою позицию Тумусов.
Парламентарий заверил, что российские политики уже продолжительное время не горят желанием посещать другие страны, учитывая обстановку в мире.
«На самом деле у нас давно введен "внутренний тормоз". <…> Вообще лучше не рисковать [летать] в зарубежные страны, когда происходят такие события. Когда горячая пора этого конфликта закончится, тогда это можно будет делать. Есть много мест, где можно отдыхать в России. Я сам лично всегда отдыхаю в России», — резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что российские депутаты и чиновники всех уровней во время спецоперации должны работать в формате «все для фронта, все для победы» и посещать новые российские регионы.
Он подчеркнул, что за недостойные поступки и предательство интересов избирателей депутатов должны лишать мандатов, а поездки чиновников за границу должны проходить исключительно в рамках согласованных рабочих командировок.