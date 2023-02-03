Олимпийский факел для Игр 2024 года будет доставлен во Францию на парусном корабле

Факел с олимпийским огнем в 2024 году будет доставлен из Греции во Францию на трехмачтовом парусном судне. Зрители смогут встретить его в Старом порту Марселя. Об этом объявили организаторы Олимпиады в пятницу, 3 февраля.
После того, как факел будет зажжен в Олимпии, месте проведения древних игр в Греции, его эстафетой доставят в Афины. Весной 2024 года его поднимут на борт корабля «Белем», сообщает сетевое издание «Профиль».
По Средиземному морю факел будет доставлен в Марсель, где стартует новая эстафета, которая за несколько недель пройдет через всю страну и завершится в Париже на церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр.