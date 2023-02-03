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Французский дизайнер Пако Рабан умер за две недели до своего 89-летия

Общество
Французский дизайнер Пако Рабан умер за две недели до своего 89-летия

Знаменитый французский дизайнер и основатель собственного дома высокой моды Пако Рабан ушел из жизни 3 февраля. Ему было 88 лет.

О смерти выдающегося модельера сообщило издание Le Monde. Рабан скончался за две недели до своего 89-го дня рождения. Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

Пако Рабан покорил мир моды еще в прошлом столетии. Его дебютный показ коллекции одежды в 1966 году привлек внимание международной прессы. Далее в его карьере последовали не только подиумы, но и разработка костюмов для фильмов и парфюма.

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