Аксенов: участников СВО оснастят за счет национализации имущества украинских бизнесменов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи имущества украинских олигархов на полуострове в рамках национализации будут направлены на оснащение участников СВО, сообщает «Лента новостей Крыма».
В комментарии к соответствующему постановлению Госсовета полуострова глава региона разъяснил, что национализироваться будут объекты иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Все активы будут проданы новым владельцам на конкурсной основе.
Вырученные средства будут направлены на оснащение участников специальной военной операции, исполняющих долг по защите Родины, добавил Аксенов.