Аксенов: участников СВО оснастят за счет национализации имущества украинских бизнесменов

В комментарии к соответствующему постановлению Госсовета полуострова глава региона разъяснил, что национализироваться будут объекты иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Все активы будут проданы новым владельцам на конкурсной основе.