Около 50 тысяч жителей Краснодара остались без тепла и горячей воды

Аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло в в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
Причиной отключения стал прорыв подземной тепломагистрали. Авария затронула около 50 тысяч человек, которые остались без горячей воды и отопления.
На месте инцидента трудятся специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго». Им предстоит заменить часть теплосетей, пока не начнутся минусовые температуры, передает РИА Новости.
В пресс-службе администрации Краснодара уже озвучили срок окончания работ по замене трубы с современной пенополиуретановой изоляцией. Они будут проводиться до окончания пятницы, говорится в сообщении.