«Охрана угнетенных народов» : Пригожин назвал задачи ЧВК «Вагнер» в африканских странах

Ранее американское издание Bloomberg направило Пригожину ряд вопросов, связанных с деятельностью бойцов ЧВК «Вагнер» в африканских странах. Бизнесмен предложил обсудить эту тему в формате «вы — обвинитель, а я — адвокат». В этой связи он подчеркнул, что ждет от журналистов обвинений по конкретным случаям.