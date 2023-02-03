«Охрана угнетенных народов» : Пригожин назвал задачи ЧВК «Вагнер» в африканских странах

Гвардия, занимающаяся охраной угнетенных народов Африки. Такой статус ЧВК «Вагнер» определил предприниматель Евгений Пригожин, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал компанию «преторианской гвардией для африканских диктатур».
С просьбой оценить неоднозначное высказывание высокопоставленного политика к бизнесмену обратился телеканал RT International. Журналисты поинтересовались, как Пригожин относится к такому сравнению и считает ли уместными подобные исторические параллели от «псевдопотомков Римской империи».
«Мы является в чистом виде преторианской гвардией для охраны угнетенных народов африканских стран. А когда сам народ этого требует, также для африканских правительств», — приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее американское издание Bloomberg направило Пригожину ряд вопросов, связанных с деятельностью бойцов ЧВК «Вагнер» в африканских странах. Бизнесмен предложил обсудить эту тему в формате «вы — обвинитель, а я — адвокат». В этой связи он подчеркнул, что ждет от журналистов обвинений по конкретным случаям.