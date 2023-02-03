Пригожин указал на тактику ползучего захвата со стороны США в африканских странах

По словам предпринимателя, за перемещениями директора ЦРУ и попытками оказать давление на власти различных стран внимательно следят. Он также добавил, что для государств африканского континента особенно остро стоит вопрос неоколониализма, и ЧВК «Вагнер» уважает их суверенитет.