Пригожин указал на тактику ползучего захвата со стороны США в африканских странах

Суверенным странам Африки следует очень внимательно относиться к политике США. Таким мнением поделился предприниматель Евгений Пригожин.
К бизнесмену обратилось издание Associated Press. Американские журналисты указали на планы США добиться ухода ЧВК «Вагнер» из Ливии и Судана, а также попросили Пригожина рассказать о роли частной военной компании в обеих странах.
По словам предпринимателя, за перемещениями директора ЦРУ и попытками оказать давление на власти различных стран внимательно следят. Он также добавил, что для государств африканского континента особенно остро стоит вопрос неоколониализма, и ЧВК «Вагнер» уважает их суверенитет.
«Мы всегда свято относимся к суверенитету стран», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель обратил внимание на еще одну деталь, связанную с действиями США в Африке. В частности, он предупредил о тактике Вашингтона, нацеленной на ползучий захват свободных территорий.
Евгений Пригожин ранее оценил возможность исчезновения ЧВК «Вагнер» из стран Африки по инициативе США. Бизнесмен заявил, что американцы никаким образом не могут подвинуть частную военную компанию с континента.