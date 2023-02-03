Bloomberg: США пытаются запретить Турции торговать с Россией

По словам заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайна Нельсона, в период с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов. Среди них: транспортные средства на 300 миллионов долларов и электроника на 80 миллионов долларов.