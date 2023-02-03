Bloomberg: США пытаются запретить Турции торговать с Россией

Соединенные Штаты предупредили Турцию о серьезных последствиях в случае продолжения торговли с Россией — Вашингтон оказался крайне недоволен тем фактом, что Анкара стала одним из центров сохранения капитала Москвы. Об этом сообщили журналисты американского агентства Bloomberg.
Согласно их сведениям, власти Белого дома потребовали сокращения поставок товаров на десятки миллионов долларов, ведь эта прибыль может быть использована российской оборонной промышленностью для «расширения конфликта».
По словам заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайна Нельсона, в период с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов. Среди них: транспортные средства на 300 миллионов долларов и электроника на 80 миллионов долларов.
Обозреватели отметили, что Нельсон — это уже третий высокопоставленный чиновник Министерства финансов США, посетивший Турцию за год. Белый дом продолжает последовательно усиливать давление на Анкару, чтобы заставить ее соблюдать антироссийские санкции. Ту же тактику выбрал для себя и Евросоюз.
Стоит отметить, что часть из требований Соединенных Штатов была исполнена. Все пять турецких банков, участвовавших в российской платежной системе «Мир», отказались от сотрудничества с Москвой. Также турецкие авиакомпании работают над прекращением обслуживания российских самолетов.
Между тем журналисты указали, что несмотря на все препятствия, торговые отношения между Россией и Турцией продолжают активно развиваться.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что каждый американский посол хочет навредить республике. По его словам, посол США «раздает советы» европейским дипломатам о том, как вести дела с Анкарой.