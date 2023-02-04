Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской — Пригожин о стратегии ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» использует сложную стратегию ведения боя, которую можно сравнить с игрой в шахматы, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Журналисты поинтересовались у предпринимателя, в чем заключается собственная стратегия ЧВК «Вагнер». Пригожин попросил не обсуждать этот вопрос, но все же дал небольшой комментарий по этой теме, передает пресс-служба компании «Конкорд».
«Внутри ЧВК "Вагнер" есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я. Но, если описать ее в общих словах, стратегия ЧВК "Вагнер" — это очень сложная шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: "Ухи, ухи, ухи!"» — пояснил Пригожин.
Предприниматель ранее заявлял, что ЧВК «Вагнер» является образцовой военной организацией, которая выполняет все правила и законы современных конфликтов. Он также предложил американцам вступить в ряды компании.