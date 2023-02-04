Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской — Пригожин о стратегии ЧВК «Вагнер»

Журналисты поинтересовались у предпринимателя, в чем заключается собственная стратегия ЧВК «Вагнер». Пригожин попросил не обсуждать этот вопрос, но все же дал небольшой комментарий по этой теме, передает пресс-служба компании «Конкорд».