«Это первый звонок». Частный случай с пленным срочником ВСУ не сулит ничего хорошего Украине

По его словам, для киевского режима не станет катастрофой потеря Запорожья, Херсона и Харькова, а также и Днепропетровской и даже Киевской областей и всех остальных регионов, кроме Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. Именно эти самые западные регионы Украины для нынешнего руководства страны представляют ценность, так как там, по большей части, живут семьи представителей власти. А все остальное в Киеве воспринимают как ресурс, который можно, не жалея, использовать для борьбы с Россией, добавил эксперт.