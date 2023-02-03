«Это первый звонок». Частный случай с пленным срочником ВСУ не сулит ничего хорошего Украине

Украинские военные, включая и тех, кто прошел обучение в странах НАТО, вскоре начнут прямо на поле боя массово сдаваться в плен российским войскам, также, как на днях это сделали вернувшиеся с британской военной базы военнослужащие ВСУ.
Такое мнение в беседе с информагентством «Народные Новости» высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал РИА НОвости о том, как проходил обучение на британской военной базе Воркоп, а затем вместе с сослуживцами сдался в плен спустя 20 минут после начала боя.
По мнению Василия Дандыкина, по этой ситуации можно многое понять о том, как и на каком уровне организовано обучение украинских солдат на военных базах стран НАТО .
«Они [украинские солдаты] посмотрели, наверное, как живут англичане. Посмотрели, посмотрели и решили не умирать. Объективно, исходя из того, что там творится на Украине. Если бы их учили на полигоне, куда изредка наши ракеты прилетают и так далее, у себя, то это одно. Ну, а там нормально – сходили, наверное, пивка попили в пабе. Это все действует на них достаточно разлагающе. Так ведь может быть, что и танк угонят или самолет», – рассуждает военный эксперт.
Также Дандыкин прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что западные страны готовы обеспечить обучение украинских военных управлению современными танками и самолетами НАТО. Но на фоне сдачи ВСУ-шников в плен возникает вопрос, будут ли натовские инструкторы тратить время и силы на то, чтобы научить их обращению со сложной техникой.
Ведь западные танки и самолеты, прибывающие на Украину в виде военной помощи от стран НАТО, могут доверить совсем другим людям - иностранным наемникам, которые уже сейчас принимают участие в боевых действиях на Украине. Тем более, что этих наемников достаточно много, и они стараются не попадать в плен.
Случай с бойцами ВСУ, прошедшими обучение на британской военной базе и почти сразу сдавшимися в плен на поле боя, является частным, отметил Василий Дандыкин. Но вскоре подобные инциденты на разных участках фронта могут приобрести массовый характер, а значит нынешний случай является «первым звоночком», предвещающим неизбежную капитуляцию Киева.
«Это факты, это такой звонок. Как в театре три звонка – это первый звонок. Я думаю, дальше будет больше», – добавил эксперт в заключение.
Напомним, ранее политолог Юрий Кот рассказал, какими регионами страны власти Украины дорожат, а какими – нет.
По его словам, для киевского режима не станет катастрофой потеря Запорожья, Херсона и Харькова, а также и Днепропетровской и даже Киевской областей и всех остальных регионов, кроме Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. Именно эти самые западные регионы Украины для нынешнего руководства страны представляют ценность, так как там, по большей части, живут семьи представителей власти. А все остальное в Киеве воспринимают как ресурс, который можно, не жалея, использовать для борьбы с Россией, добавил эксперт.