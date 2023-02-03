В Польше пригрозили бойкотом летней Олимпиады 2024 года в случае допуска России

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал своих соотечественников не выступать на 33-й летней Олимпиаде в случае, если МОК допустит к участию в турнире россиян и белорусов. Своим мнением на этот счет он поделился в эфире радиостанции RMF FM.