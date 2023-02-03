В Польше пригрозили бойкотом летней Олимпиады 2024 года в случае допуска России

Сборная Польши может бойкотировать летнюю Олимпиаду в Париже, если к участию в Играх допустят россиян.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал своих соотечественников не выступать на 33-й летней Олимпиаде в случае, если МОК допустит к участию в турнире россиян и белорусов. Своим мнением на этот счет он поделился в эфире радиостанции RMF FM.
«Если спортсмены из России и Беларуси будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эту Олимпиаду. Не должно быть участия в таких Играх», — отметил Яблоньский.
Ранее в МОК допустили участие сборных России и Белоруссии на ОИ-2024 в нейтральном статусе. При этом в комитете не исключили, что спортсменов из двух стран будут проверять на предмет употребления запрещенных веществ.