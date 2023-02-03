Правительство ФРГ: Германия приняла к сведению слова Путина о помощи Киеву

Германия не является прямой участницей конфликта. Об этом заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт прокомментировал выступление президента России Владимира Путина в Волгограде. Германия приняла к сведению слова лидера РФ о помощи Киеву посредством поставок оружия, подчеркнул представитель немецкого правительства.
«Но эти поставки… поддержка, а не участие в (конфликте. — Прим.ред.)», — говорится в комментарии Хебештрайта.
Ранее Путин выступил на мероприятии, посвященному 80-летию победы в Сталинградской битве. По словам российского президента, Запад пытается втянуть Германию в новый военный конфликт с РФ.