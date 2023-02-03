Ведущего Николая Дроздова планируют выписать из больницы на следующей неделе

Дочь госпитализированного Николая Дроздова рассказала о самочувствии. По ее словам, ведущего на следующей неделе могут выписать из больницы.
Елена подтверждает, что Дроздову стало значительно лучше, осталось только стабилизировать показатели крови. В целом, по ее словам, отец выглядит бодрее.
«Жидкость в плевральной полости пока остается, ее больше пока не будут откачивать. Врачи мониторят его состояние, проверяют показатели крови, папе получше», — цитирует ее канал «360».
Также Елена отметила, что отец стал самостоятельно передвигаться. Она добавляет, что настроение ведущего улучшилось, хотя временами пожилому Дроздову больно дышать.
Напомним, ведущий-зоолог Николай Дроздов упал у своего подъезда и сломал несколько ребер. Звезду не стали переводить в реанимацию, он пробыл в палате интенсивной терапии, а потом был переведен в обычную палату.