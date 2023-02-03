Депутат Свинцов предложил перевести запрет на заграничные отпуска чиновников в формат договора

Однако, как выяснилось, не все народные избранники смогли удержаться от поездок даже в столь сложное для страны время. Например, депутат Законодательного собрания Вологодской области от «Единой России» Денис Долженко лишился «корочки» и статуса после того, как опубликовал фотографии из Дубая, где проводил отпуск.