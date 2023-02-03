Депутат Свинцов предложил перевести запрет на заграничные отпуска чиновников в формат договора

Законодательно запрещать российским чиновникам и депутатам выезжать с территории страны в отпуск, пока проходит СВО, не требуется. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он признал, что инициатива — здравая и полезная для государства, однако при этом не обязательно принимать дополнительные законы. Для соблюдения определенных норм достаточно будет административной рекомендации или же общественного договора.
«Депутаты и так, вы знаете уже, [спикер Госдумы — прим. ред.] Вячеслав Викторович Володин на той неделе такое решение озвучил, и все депутаты единогласно его поддержали. Поэтому я думаю, что чтобы не будоражить общество, именно законодательно, наверное, нежелательно», — поделился Свинцов.
Парламентарий подчеркнул, что по его мнению, каждый в подобной ситуации в первую очередь должен сам принимать решение сообразно своим морально-этическим ориентирам.
Однако, как выяснилось, не все народные избранники смогли удержаться от поездок даже в столь сложное для страны время. Например, депутат Законодательного собрания Вологодской области от «Единой России» Денис Долженко лишился «корочки» и статуса после того, как опубликовал фотографии из Дубая, где проводил отпуск.
Его «коллега» из Курской областной думы — Максим Васильев — активно публиковавший видеографию своего отдыха в Мексике, был уволен с поста зампредседателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию, а также отправился искать искупления в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Ранее законодательно запретить чиновникам покидать территорию России предложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он призвал «служителей народа» нести ответственность за свои поступки.