Депутат Власов поддержал идею о запрете заграничного отдыха для чиновников

Депутаты и чиновники всех уровней во время спецоперации должны работать в формате «все для фронта, все для победы» и посещать новые регионы РФ вместо заграничных курортов. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Парламентарий поддержал инициативу бизнесмена Евгения Пригожина о законодательном запрете чиновникам и депутатам ГД демонстрировать аморальное поведение и отдыхать за пределами России во время проведения СВО. По мнению Власова, потенциальный запрет на заграничный отпуск должен также касаться глав госкорпораций и региональных руководителей.
«Сейчас самое время посещать новые территории РФ. Поэтому поддерживаю инициативу Евгения Пригожина. Если этот вопрос будет обсуждаться на комиссии, я свою точку зрения выскажу. Это касается не только депутатов: есть чиновники разных уровней, есть главы госкорпораций, в том числе оборонных, есть депутаты заксобраний, губернаторы регионов и мэры городов», – сообщил Власов корреспонденту «ПС».
Депутат от ЛДПР считает, что за недостойные поступки и предательство интересов избирателей депутатов должны лишать мандатов, а поездки чиновников за границу должны проходить исключительно в рамках согласованных рабочих командировок.
Сам Власов во время региональной недели направляется из Ростова-на-Дону в Горловку с гуманитарной помощью. Он предлагает коллегам последовать его примеру и посещать новые российские территории вместо заграничных отелей.
Ранее депутат Олег Морозов рассказал, как запретить чиновникам и депутатам проводить отпуск вне РФ без внесения изменений в закон. Подробнее – в нашей статье.