«Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз»: Пригожин отреагировал на вызов в прокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины ранее возбудила уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина. Ему инкриминировали две статьи. Одна из них касается «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны», вторая — «ведения агрессивной войны».