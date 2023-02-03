«Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз»: Пригожин отреагировал на вызов в прокуратуру Украины

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, на каких условиях готов пообщаться с киевскими прокурорами.
Украинские СМИ ранее сообщили о вызове предпринимателя в прокуратуру для предъявления обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» государства. Комментарий бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК "Вагнер", объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею. Хотя… заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим», — резюмировал Пригожин.
Генеральная прокуратура Украины ранее возбудила уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина. Ему инкриминировали две статьи. Одна из них касается «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны», вторая — «ведения агрессивной войны».